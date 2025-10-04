4 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim var mı? (4 Ekim 2025 Cumartesi)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilerken, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla pompa fiyatlarında yeni bir artış ya da indirim yapılmadı.

Dün yürürlüğe giren LPG’deki 1,18 TL’lik zam sonrasında fiyatlar 28 TL seviyelerine yaklaşmıştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,29 TL

Motorin: 54,48 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,13 TL

Motorin: 54,35 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 54,13 TL

Motorin: 55,48 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 54,46 TL

Motorin: 55,81 TL

LPG: 27,53 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru temel alınarak hesaplanıyor. Bu verilere ÖTV, EPDK payı ve son aşamada KDV eklenerek pompa satış fiyatı oluşturuluyor.

Fiyatlar, iller ve dağıtım şirketleri arasında küçük farklar gösterebiliyor.