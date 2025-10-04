4 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim var mı? (4 Ekim 2025 Cumartesi)

4 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim var mı?
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen akaryakıt fiyatları 4 Ekim Cumartesi günü sabit kaldı. Dün LPG’ye yapılan 1,18 TL’lik zammın ardından bugün benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik yapılmadı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 4 Ekim 2025 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları…
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?
Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilerken, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla pompa fiyatlarında yeni bir artış ya da indirim yapılmadı.
Dün yürürlüğe giren LPG’deki 1,18 TL’lik zam sonrasında fiyatlar 28 TL seviyelerine yaklaşmıştı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 53,29 TL
Motorin: 54,48 TL
LPG: 27,71 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 53,13 TL
Motorin: 54,35 TL
LPG: 27,08 TL
Ankara
Benzin: 54,13 TL
Motorin: 55,48 TL
LPG: 27,60 TL
İzmir
Benzin: 54,46 TL
Motorin: 55,81 TL
LPG: 27,53 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru temel alınarak hesaplanıyor. Bu verilere ÖTV, EPDK payı ve son aşamada KDV eklenerek pompa satış fiyatı oluşturuluyor.
Fiyatlar, iller ve dağıtım şirketleri arasında küçük farklar gösterebiliyor.