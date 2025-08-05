5 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Akaryakıt fiyatlarında zam-indirim var mı?)

Akaryakıt fiyatları 5 Ağustos 2025 Salı gününde de her gün olduğu gibi araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

Son olarak geçtiğimiz haftalarda LPG grubuna yapılan zammın ardından, yeni haftaya benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadan girildi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de küçük bölgesel fiyat farkları görülse de genel tablo sabit kaldı.

5 Ağustos 2025 Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,40 TL

Motorin: 53,72 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,25 TL

Motorin: 53,60 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,11 TL

Motorin: 54,62 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,44 TL

Motorin: 54,96 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV ilavesiyle nihai pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.