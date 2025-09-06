6 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt piyasasında yön belirlemeye devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki güncel fiyatları merak eden vatandaşlar Google ve benzeri ara motorları üzerinden "Benzinin litresi ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?", "LPG fiyatlarında son durum" gibi sorgulatmalar yapıyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

6 Eylül 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla fiyatlarda herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

6 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesi ile birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.