8 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Benzin, motorin ve LPG kaç TL?)

Akaryakıt fiyatları 8 Ağustos 2025 Cuma günü de vatandaşların gündeminde.

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar sonrası motorin, benzin ve LPG fiyatlarında son durum merak ediliyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

7 Ağustos’ta motorin fiyatına yapılan 1 lira 77 kuruşluk indirim sonrası, 8 Ağustos Cuma günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik yapılmadı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,40 TL

Motorin: 52,07 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,25 TL

Motorin: 51,95 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,11 TL

Motorin: 52,95 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,44 TL

Motorin: 53,29 TL

LPG: 26,33 TL

Fiyatlar nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük açıklanan ürün fiyatları ile döviz kuru verileri esas alınarak hesaplanıyor. Dağıtım şirketleri, bu verilere göre fiyatları belirli oranlarda güncelliyor ve il ile ilçelere göre küçük farklılıklar oluşabiliyor.