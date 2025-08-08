8 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Benzin, motorin ve LPG kaç TL?)
8 Ağustos 2025 Cuma günü akaryakıt fiyatları yeniden belirlendi. Brent petrol fiyatlarındaki gevşeme ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle dün motorinde yapılan 1 lira 77 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. Bugün ise benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar sabit seyrederken, akaryakıt fiyatlarının seyrinde uluslararası piyasalardaki hareketler ve döviz kuru belirleyici olmaya devam ediyor. İşte 8 Ağustos sabahında güncel akaryakıt fiyatları!
Akaryakıt fiyatları 8 Ağustos 2025 Cuma günü de vatandaşların gündeminde.
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar sonrası motorin, benzin ve LPG fiyatlarında son durum merak ediliyor.
Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?
7 Ağustos’ta motorin fiyatına yapılan 1 lira 77 kuruşluk indirim sonrası, 8 Ağustos Cuma günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik yapılmadı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,40 TL
Motorin: 52,07 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,25 TL
Motorin: 51,95 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 52,11 TL
Motorin: 52,95 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 52,44 TL
Motorin: 53,29 TL
LPG: 26,33 TL
Fiyatlar nasıl belirleniyor?
Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük açıklanan ürün fiyatları ile döviz kuru verileri esas alınarak hesaplanıyor. Dağıtım şirketleri, bu verilere göre fiyatları belirli oranlarda güncelliyor ve il ile ilçelere göre küçük farklılıklar oluşabiliyor.