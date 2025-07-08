8 Temmuz akaryakıt fiyatları: Motorine zam geliyor! Yarın pompaya yansıyacak
Temmuz ayının başında Yİ-ÜFE oranına bağlı olarak yapılan ÖTV artışı sonrası akaryakıt fiyatları sert şekilde yükseldi. Benzin litre fiyatı 51-52 TL, motorin ise 53 TL bandına ulaştı. Ancak zamlar burada kalmadı. Motorin grubuna 9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere büyük bir zam gelmesi bekleniyor. 8 Temmuz 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL? İşte 8 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyat listesi...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile birlikte vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Güncel akaryakıt fiyatlarını merak eden vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Benzinin litresi kaç TL?", "Motorin fiyatları ne kadar?", "LPG fiyatları kaç lira oldu?" gibi soruları aratıyor.
Temmuz ayının ilk haftasında açıklanan Yİ-ÜFE verilerine bağlı olarak akaryakıt ürünlerine otomatik ÖTV zammı gelmişti.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemesiyle birlikte benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL, LPG’ye ise 97 kuruş zam yansıtıldı. Bu artışlarla birlikte benzin litre fiyatı 51-52 TL seviyelerine çıkarken, motorin de 53 TL sınırını geçti.
Motorine ne kadar zam gelecek?
Ancak edinilen bilgiye göre motorine grubuna bir zam daha yolda.
8 Temmuz Salı günü, sektörel kaynaklardan alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,70 TL’lik yeni bir zam yapılacağı bildirildi.
Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatlarının birçok kentte 55 TL'ye yaklaşması bekleniyor.
8 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,19 TL/LT
Motorin: 52,36 TL/LT
LPG: 26,06 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,05 TL/LT
Motorin: 52,25 TL/LT
LPG: 25,46 TL/LT
Ankara
Benzin: 51,87 TL/LT
Motorin: 53,22 TL/LT
LPG: 25,96 TL/LT
İzmir
Benzin: 52,19 TL/LT
Motorin: 53,55 TL/LT
LPG: 25,91 TL/LT