Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile birlikte vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Güncel akaryakıt fiyatlarını merak eden vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Benzinin litresi kaç TL?", "Motorin fiyatları ne kadar?", "LPG fiyatları kaç lira oldu?" gibi soruları aratıyor.

Temmuz ayının ilk haftasında açıklanan Yİ-ÜFE verilerine bağlı olarak akaryakıt ürünlerine otomatik ÖTV zammı gelmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemesiyle birlikte benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL, LPG’ye ise 97 kuruş zam yansıtıldı. Bu artışlarla birlikte benzin litre fiyatı 51-52 TL seviyelerine çıkarken, motorin de 53 TL sınırını geçti.

Motorine ne kadar zam gelecek?

Ancak edinilen bilgiye göre motorine grubuna bir zam daha yolda.

8 Temmuz Salı günü, sektörel kaynaklardan alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,70 TL’lik yeni bir zam yapılacağı bildirildi.

Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatlarının birçok kentte 55 TL'ye yaklaşması bekleniyor.

8 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,19 TL/LT

Motorin: 52,36 TL/LT

LPG: 26,06 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,05 TL/LT

Motorin: 52,25 TL/LT

LPG: 25,46 TL/LT

Ankara

Benzin: 51,87 TL/LT

Motorin: 53,22 TL/LT

LPG: 25,96 TL/LT

İzmir

Benzin: 52,19 TL/LT

Motorin: 53,55 TL/LT

LPG: 25,91 TL/LT