85 milyonluk elektriksiz hayat: Nijerya’da nüfusun yarısından fazlası elektriğe erişemiyor

Afrika’nın en kalabalık ülkesi ve dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Nijerya’da 85 milyondan fazla kişinin elektriğe erişimi yok.

Enerji krizi derinleşiyor

Nijerya Temsilciler Meclisi Başkanı Tajudeen Abbas, başkent Abuja’da düzenlenen “Üçüncü Teknoloji Ekosistemi Diyalog Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, ülkenin derinleşen enerji krizine dikkat çekti. Abbas, ülkede 60 milyondan fazla jeneratörün kullanıldığını, bu durumun çevreyi kirletmenin yanı sıra ülkeye yılda yaklaşık 22 milyar dolara mal olduğunu ifade etti.

Yenilenebilir enerji vurgusu

Abbas, Ulusal Meclis’in yenilenebilir enerjiye geçiş, yeşil istihdam yaratma ve kapsayıcı enerji politikaları geliştirme konularında kararlı olduğunu belirtti. “Yenilenebilir enerji yalnızca sektörel bir müdahale değil, ulusal kalkınma stratejisi olmalıdır” dedi.

Atılan adımlar

Meclis Başkanı, son bir yılda Kırsal Elektrifikasyon Ajansı (REA) ile birlikte birçok projenin hayata geçirildiğini, bu sayede okulların, sağlık merkezlerinin, küçük işletmelerin ve hanelerin elektriğe kavuşturulduğunu söyledi.

Finansman sorunu

Yenilenebilir enerji yatırımlarında finansmanın en büyük engel olduğunu vurgulayan Abbas, “Yerel, esnek ve karma finansman çözümleri olmadan yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.