85 milyonluk elektriksiz hayat: Nijerya’da nüfusun yarısından fazlası elektriğe erişemiyor
Petrol zengini Nijerya’da 85 milyondan fazla kişinin elektriğe erişimi bulunmuyor. Nijerya Temsilciler Meclisi Başkanı Tajudeen Abbas, başkent Abuja’daki konuşmasında, ülkede 60 milyondan fazla kirli ve pahalı jeneratörün kullanıldığını, bunun ülkeye yılda 22 milyar dolara mal olduğunu söyledi. Abbas, yenilenebilir enerjiye geçişin yalnızca enerji sektörü değil, ulusal kalkınma stratejisi açısından da zorunlu olduğunu vurguladı.
Afrika’nın en kalabalık ülkesi ve dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Nijerya’da 85 milyondan fazla kişinin elektriğe erişimi yok.
Enerji krizi derinleşiyor
Nijerya Temsilciler Meclisi Başkanı Tajudeen Abbas, başkent Abuja’da düzenlenen “Üçüncü Teknoloji Ekosistemi Diyalog Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, ülkenin derinleşen enerji krizine dikkat çekti. Abbas, ülkede 60 milyondan fazla jeneratörün kullanıldığını, bu durumun çevreyi kirletmenin yanı sıra ülkeye yılda yaklaşık 22 milyar dolara mal olduğunu ifade etti.
Yenilenebilir enerji vurgusu
Abbas, Ulusal Meclis’in yenilenebilir enerjiye geçiş, yeşil istihdam yaratma ve kapsayıcı enerji politikaları geliştirme konularında kararlı olduğunu belirtti. “Yenilenebilir enerji yalnızca sektörel bir müdahale değil, ulusal kalkınma stratejisi olmalıdır” dedi.
Atılan adımlar
Meclis Başkanı, son bir yılda Kırsal Elektrifikasyon Ajansı (REA) ile birlikte birçok projenin hayata geçirildiğini, bu sayede okulların, sağlık merkezlerinin, küçük işletmelerin ve hanelerin elektriğe kavuşturulduğunu söyledi.
Finansman sorunu
Yenilenebilir enerji yatırımlarında finansmanın en büyük engel olduğunu vurgulayan Abbas, “Yerel, esnek ve karma finansman çözümleri olmadan yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.