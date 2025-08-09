9 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Benzin, motorin ve LPG kaç TL?)
İstanbul, Ankara ve İzmir’de litre fiyatları il bazında küçük farklılıklar gösterirken, fiyatlar Brent petrol ve döviz kuru hareketlerine göre belirlenmeye devam ediyor. 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik olmadı. 7 Ağustos’ta motorine yapılan 1 lira 77 kuruşluk indirimin ardından benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı. İşte 9 Ağustos Cumartesi sabahında güncel akaryakıt fiyatları
9 Ağustos 2025 Cumartesi günü akaryakıt fiyatları vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar sonrası motorin, benzin ve LPG fiyatları yakından takip ediliyor.
Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?
7 Ağustos’ta motorin fiyatına yapılan 1 lira 77 kuruşluk indirimin ardından bugün itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik yapılmadı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,40 TL
Motorin: 52,07 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,25 TL
Motorin: 51,95 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 52,11 TL
Motorin: 52,95 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 52,44 TL
Motorin: 53,29 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatlar nasıl belirleniyor?
Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük açıklanan ürün fiyatları ile döviz kuru verileri esas alınarak hesaplanıyor. Dağıtım şirketleri, bu veriler doğrultusunda fiyatları belirli oranlarda güncelliyor. İl ve ilçeler arasında ise nakliye ve işletme maliyetleri gibi nedenlerle küçük fiyat farklılıkları oluşabiliyor.