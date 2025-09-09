9 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? | İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasında yön tayin etmeyi sürdürüyor.

Vatandaşlar her gün Google ve benzeri arama motorları üzerinden “Benzinin litresi ne kadar?”, “Motorin kaç TL oldu?”, “LPG fiyatlarında son durum” gibi sorgular yaparak güncel akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

9 Eylül 2025 Salı sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik olmadı. Bugün itibarıyla benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL aralığında işlem görmeye devam ediyor.

9 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Fiyatlar nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.