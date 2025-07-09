Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile birlikte vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Güncel akaryakıt fiyatlarını merak eden vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Benzinin litresi kaç TL?", "Motorin fiyatları ne kadar?", "LPG fiyatları kaç lira oldu?" gibi soruları aratıyor.

Temmuz ayının ilk haftasında otomatik ÖTV güncellemesiyle birlikte benzine, motorine ve LPG’ye zam yapılmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemesiyle:

* Benzine: 2,26 TL

* Motorine: 2,12 TL

* LPG’ye: 97 kuruş zam uygulanmıştı.

9 Temmuz motorin zammı: Motorine ne kadar zam geldi?

Bu zamların ardından motorine yeni bir artış daha geldi. Buna göre, motorin fiyatına 9 Temmuz 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,20 TL zam yapıldı.

Yeni zamla birlikte motorin fiyatlarının pek çok şehirde 55 TL'yi geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle

9 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları

📍 İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 51,19 TL/LT

Motorin: 52,36 TL/LT

LPG: 26,06 TL/LT

📍 İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 51,05 TL/LT

Motorin: 52,25 TL/LT

LPG: 25,46 TL/LT

📍 Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 51,87 TL/LT

Motorin: 53,22 TL/LT

LPG: 25,96 TL/LT

📍 İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 52,19 TL/LT

Motorin: 53,55 TL/LT

LPG: 25,91 TL/LT