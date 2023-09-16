ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Eylül haftasında önceki haftaya göre 2 artarak 515'e yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 84 azaldı.

Perşembe gününü 93,70 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 94,26 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 90,77 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 90,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı.