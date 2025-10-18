AKARYAKIT FİYATLARI 18 EKİM | Benzin, motorin ve otogaza indirim var mı? | İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin, LPG fiyatları

Hafta sonuna girerken araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar “Benzin kaç TL?”, “Motorin ne kadar oldu?” ve “LPG’ye indirim var mı?” sorularına yanıt ararken, güncel pompa fiyatları da belli oldu.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları (18 Ekim Cumartesi)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 53.27 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 52.00 TL

Motorin litre fiyatı: 53.13 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53.03 TL

Motorin litre fiyatı: 54.29 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 53.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL