AKARYAKIT FİYATLARI 18 EKİM | Benzin, motorin ve otogaza indirim var mı? | İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin, LPG fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI 18 EKİM | Benzin, motorin ve otogaza indirim var mı?
Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren güncel fiyatlara yönelik araştırmalar yapmaya başladı. Arama motorlarında “Benzin kaç TL?”, “Motorin ne kadar oldu?”, “LPG fiyatlarında son durum ne?” gibi sorgular ön plana çıkarken, büyük şehirlerdeki pompa fiyatları merak konusu oldu. İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...
Hafta sonuna girerken araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar “Benzin kaç TL?”, “Motorin ne kadar oldu?” ve “LPG’ye indirim var mı?” sorularına yanıt ararken, güncel pompa fiyatları da belli oldu.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları (18 Ekim Cumartesi)
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 52.18 TL
Motorin litre fiyatı: 53.27 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 52.00 TL
Motorin litre fiyatı: 53.13 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 53.03 TL
Motorin litre fiyatı: 54.29 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 53.35 TL
Motorin litre fiyatı: 54.61 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL