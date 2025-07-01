Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

1 Temmuz tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

1 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 48.90 TL

Motorin: 50.21 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 48.76 TL

Motorin: 50.10 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:

Benzin: 49.58 TL

Motorin: 51.07 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:

Benzin: 49.90 TL

Motorin: 51.40 TL

LPG: 24.94 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.