Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (10 Temmuz 2025)
Temmuz ayı başında ÖTV artışıyla sert yükselen akaryakıt fiyatlarında yeni zamlar etkisini sürdürüyor. Benzin litre fiyatı 51-52 TL, motorin ise son gelen zamla birlikte 55 TL sınırını aştı.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile birlikte vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Temmuz ayının ilk haftasında yapılan otomatik ÖTV güncellemesiyle akaryakıt fiyatlarında ciddi artış yaşanmıştı. Benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL ve LPG’ye 97 kuruş zam yapılmıştı. Bu artışların ardından motorin fiyatlarına bir zam daha geldi.
9 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla motorine 1,20 TL zam yapıldı. Böylece motorin litre fiyatı İstanbul, İzmir ve Ankara'da 52-53 TL'ye yükselirken diğer birçok şehirde 55 TL’yi aştı.
Güncel akaryakıt fiyatlarını merak eden vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Benzinin litresi kaç TL?", "Motorin fiyatları ne kadar?", "LPG fiyatları kaç lira oldu?" gibi soruları aratıyor.
10 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları
📍 İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,19 TL/LT
Motorin: 52,36 TL/LT
LPG: 26,06 TL/LT
📍 İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,05 TL/LT
Motorin: 52,25 TL/LT
LPG: 25,46 TL/LT
📍 Ankara
Benzin: 51,87 TL/LT
Motorin: 53,22 TL/LT
LPG: 25,96 TL/LT
📍 İzmir
Benzin: 52,19 TL/LT
Motorin: 53,55 TL/LT
LPG: 25,91 TL/LT