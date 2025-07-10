Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile birlikte vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Temmuz ayının ilk haftasında yapılan otomatik ÖTV güncellemesiyle akaryakıt fiyatlarında ciddi artış yaşanmıştı. Benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL ve LPG’ye 97 kuruş zam yapılmıştı. Bu artışların ardından motorin fiyatlarına bir zam daha geldi.

9 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla motorine 1,20 TL zam yapıldı. Böylece motorin litre fiyatı İstanbul, İzmir ve Ankara'da 52-53 TL'ye yükselirken diğer birçok şehirde 55 TL’yi aştı.

Güncel akaryakıt fiyatlarını merak eden vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Benzinin litresi kaç TL?", "Motorin fiyatları ne kadar?", "LPG fiyatları kaç lira oldu?" gibi soruları aratıyor.

10 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları

📍 İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,19 TL/LT

Motorin: 52,36 TL/LT

LPG: 26,06 TL/LT



📍 İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,05 TL/LT

Motorin: 52,25 TL/LT

LPG: 25,46 TL/LT



📍 Ankara



Benzin: 51,87 TL/LT

Motorin: 53,22 TL/LT

LPG: 25,96 TL/LT



📍 İzmir



Benzin: 52,19 TL/LT

Motorin: 53,55 TL/LT

LPG: 25,91 TL/LT



