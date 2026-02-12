Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Benzine zam mı geldi? Benzin fiyatları ne kadar? Mazot fiyatları ne kadar (12 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (12 Şubat 2026)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1,55 TL zam yapıldı. Artışın pompaya yansımasıyla birlikte benzinin litre fiyatı ortalama 57 TL seviyesine yükseldi. 12 Şubat 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1.55 TL zam geldi. Zammın devreye girmesi ile birlikte bir litre benzin fiyatı ortalama 57 TL’ye yükseldi.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 57.03 TL
Motorin: 57.76 TL
LPG: 30.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 56.86 TL
Motorin: 57.57 TL
LPG: 29.69 TL
Ankara:
Benzin: 57.96 TL
Motorin: 58.86 TL
LPG: 30.17 TL
İzmir:
Benzin: 58.24 TL
Motorin: 59.15 TL
LPG: 30.09 TL