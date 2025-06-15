Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak benzine ve motorine gelen zamların ardından yeni bir artışın daha pazartesi günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Benzine son olarak 1,46 TL zam gelirken, motorine de 1,49 TL’lik artış yansıdı. Bu artışla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 48,61 TL, Ankara’da 48,59 TL, İzmir’de ise 48,92 TL seviyelerine çıktı.

15 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 48.39 TL

Motorin: 47.76 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 48.24 TL

Motorin: 47.64 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:

Benzin: 49.08 TL

Motorin: 48.64 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:

Benzin: 49.41 TL

Motorin: 48.97 TL

LPG: 24.94 TL