Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (15 Mayıs 2025)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorin grubunda 1 lira 83 kuruş zam geldi. Fiyat artışı gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. 15 Mayıs 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Dün benzin fiyatına 1 lira 50 kuruş zam yapılırken, bugün de motorine zam geldi.
Motorinde 1 lira 83 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. İstanbul'da benzin 46.78 liraya, motorin 46.05 liraya çıktı.
15 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 46.79 TL
Motorin: 46.07 TL
LPG: 26.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 46.65 TL
Motorin: 45.96 TL
LPG: 25,59 TL
Ankara:
Benzin: 47.43 TL
Motorin: 46.90 TL
LPG: 26,09 TL
İzmir:
Benzin: 47.77 TL
Motorin: 47.24 TL
LPG: 26,04 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.