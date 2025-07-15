Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (15 Temmuz 2025)
15 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yükseliş ivmesi devam ediyor. Dolar kurundaki artış ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt piyasasını doğrudan etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzinin litre fiyatı 52 TL bandına yaklaşırken, motorin fiyatı ise 54 TL’nin üzerine çıktı. Vatandaşlar ise art arda gelen zamlarla “Mazot ne kadar oldu?”, “Benzin litre fiyatı kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. Peki 15 Temmuz 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, Benzinin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL? Mazot fiyatları kaç TL? LPG ne kadar?
Döviz kurlarındaki artış ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı.
15 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla, Türkiye genelinde benzin ve motorin fiyatları yeni zamlarla güncellendi. Otomatik ÖTV artışlarının da etkisiyle, akaryakıt zamları vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor.
Özellikle büyükşehirlerde pompa fiyatlarında yaşanan artış dikkat çekerken, “Benzin kaç TL oldu?”, “Motorin litre fiyatı ne kadar?” gibi sorular yanıt arıyor.
İşte 15 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,25 TL
Motorin (Mazot): 53,59 TL
LPG: 26,06 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,11 TL
Motorin: 53,48 TL
LPG: 25,46 TL
Ankara
Benzin: 51,93 TL
Motorin: 54,46 TL
LPG: 25,96 TL
İzmir
Benzin: 52,26 TL
Motorin: 54,80 TL
LPG: 25,91 TL
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak günlük olarak değişebiliyor. Uzmanlara göre, küresel piyasalarda petrolün varil fiyatı yükselmeye devam ederse, önümüzdeki günlerde yeni zamlar da gündeme gelebilir.