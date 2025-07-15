Döviz kurlarındaki artış ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı.

15 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla, Türkiye genelinde benzin ve motorin fiyatları yeni zamlarla güncellendi. Otomatik ÖTV artışlarının da etkisiyle, akaryakıt zamları vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor.

Özellikle büyükşehirlerde pompa fiyatlarında yaşanan artış dikkat çekerken, “Benzin kaç TL oldu?”, “Motorin litre fiyatı ne kadar?” gibi sorular yanıt arıyor.

İşte 15 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,25 TL

Motorin (Mazot): 53,59 TL

LPG: 26,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,11 TL

Motorin: 53,48 TL

LPG: 25,46 TL

Ankara

Benzin: 51,93 TL

Motorin: 54,46 TL

LPG: 25,96 TL

İzmir

Benzin: 52,26 TL

Motorin: 54,80 TL

LPG: 25,91 TL

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak günlük olarak değişebiliyor. Uzmanlara göre, küresel piyasalarda petrolün varil fiyatı yükselmeye devam ederse, önümüzdeki günlerde yeni zamlar da gündeme gelebilir.