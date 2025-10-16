Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (16 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 TL indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin ardından benzin fiyatının İstanbul’da 51,18 TL’ye, Ankara’da 52,03 TL’ye, İzmir’de ise 52,35 TL’ye gerilemesi öngörülüyor.

16 Ekim Perşembe günü ise itibarıyla akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52.18 TL

Motorin: 53.27 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52.00 TL

Motorin: 53.13 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 53.03 TL

Motorin: 54.29 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 53.35 TL

Motorin: 54.61 TL

LPG: 27.53 TL