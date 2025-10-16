Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (16 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (16 Ekim 2025)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 TL düşüş bekleniyor. Peki, 16 Ekim 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 TL indirim yapılması bekleniyor.
İndirimin ardından benzin fiyatının İstanbul’da 51,18 TL’ye, Ankara’da 52,03 TL’ye, İzmir’de ise 52,35 TL’ye gerilemesi öngörülüyor.
16 Ekim Perşembe günü ise itibarıyla akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 52.18 TL
Motorin: 53.27 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 52.00 TL
Motorin: 53.13 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 53.03 TL
Motorin: 54.29 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 53.35 TL
Motorin: 54.61 TL
LPG: 27.53 TL