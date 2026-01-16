Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (16 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Benzine 16 Ocak Cuma gecesi itibarıyla 1,61 TL zam geldi. Zamlı fiyat tabelalara yansıdı. Motorin grubu ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.90 TL

Motorin: 54.82 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 54.75 TL

Motorin: 54.67 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara:

Benzin: 55.73 TL

Motorin: 55.93 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir:

Benzin: 56.11 TL

Motorin: 56.20 TL

LPG: 29.09 TL