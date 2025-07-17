17 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yükseliş ivmesi devam ediyor. Dolar kurundaki artış ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt piyasasını doğrudan etkiliyor.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde pompa fiyatları dikkat çekerken, vatandaşlar "Benzin kaç TL oldu?", "Mazot fiyatı ne kadar?", gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte 17 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,25 TL

Motorin (Mazot): 53,59 TL

LPG: 26,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,11 TL

Motorin: 53,48 TL

LPG: 25,46 TL

Ankara

Benzin: 51,93 TL

Motorin: 54,46 TL

LPG: 25,96 TL

İzmir

Benzin: 52,26 TL

Motorin: 54,80 TL

LPG: 25,91 TL

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak günlük olarak değişebiliyor. Uzmanlar, brent petrol fiyatlarının küresel piyasada yükselmesi durumunda, önümüzdeki günlerde yeni zamların da gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.