Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (17 Temmuz 2025)
17 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında artış eğilimi sürüyor. Döviz kurundaki yükseliş ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt piyasasını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52 TL'ye, motorin ise 54 TL'nin üzerinde. Peki 17 Temmuz 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, Benzinin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL? Mazot fiyatları kaç TL? LPG ne kadar?
17 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yükseliş ivmesi devam ediyor. Dolar kurundaki artış ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt piyasasını doğrudan etkiliyor.
Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde pompa fiyatları dikkat çekerken, vatandaşlar "Benzin kaç TL oldu?", "Mazot fiyatı ne kadar?", gibi sorulara yanıt arıyor.
İşte 17 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,25 TL
Motorin (Mazot): 53,59 TL
LPG: 26,06 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,11 TL
Motorin: 53,48 TL
LPG: 25,46 TL
Ankara
Benzin: 51,93 TL
Motorin: 54,46 TL
LPG: 25,96 TL
İzmir
Benzin: 52,26 TL
Motorin: 54,80 TL
LPG: 25,91 TL
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak günlük olarak değişebiliyor. Uzmanlar, brent petrol fiyatlarının küresel piyasada yükselmesi durumunda, önümüzdeki günlerde yeni zamların da gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.