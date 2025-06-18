Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Motorinin litre fiyatına dün 1 lira 75 kuruş zam yansıtılmıştı. Zammın ardından motorinin litre fiyatı 50 TL’yi aştı.

Bugün ise akaryakıt gruplarında herhangi bir fiyat artışı bulunmuyor.

18 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 48.44 TL

Motorin: 49.51 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 48.29 TL

Motorin: 49.39 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara

Benzin: 49.10 TL

Motorin: 50.36 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir

Benzin: 49.44 TL

Motorin: 50.70 TL

LPG: 24.94 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.