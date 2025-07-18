18 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik sürüyor.

Dolar kurundaki yükseliş ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, hem benzine hem de motorine yeni zamların yolunu açtı. Özellikle büyükşehirlerde pompa fiyatları vatandaşların yakın takibinde yer alıyor.

Günün erken saatlerinde gelen verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin 52 TL seviyelerine dayanırken, motorin ise 54 TL'nin üzerine çıktı.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde pompa fiyatları dikkat çekerken, vatandaşlar "Benzin kaç TL oldu?", "Mazot fiyatı ne kadar?", gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte 18 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla üç büyük ilde güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,25 TL

Motorin (Mazot): 53,59 TL

LPG: 26,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,11 TL

Motorin: 53,48 TL

LPG: 25,46 TL

Ankara

Benzin: 51,93 TL

Motorin: 54,46 TL

LPG: 25,96 TL

İzmir

Benzin: 52,26 TL

Motorin: 54,80 TL

LPG: 25,91 TL