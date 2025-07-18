Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (18 Temmuz 2025)
Döviz kurundaki artış ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. 18 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin 52 TL'ye, motorin ise 54 TL'nin üzerine çıktı. Peki 18 Temmuz 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, Benzinin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL? Mazot fiyatları kaç TL? LPG ne kadar?
18 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik sürüyor.
Dolar kurundaki yükseliş ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, hem benzine hem de motorine yeni zamların yolunu açtı. Özellikle büyükşehirlerde pompa fiyatları vatandaşların yakın takibinde yer alıyor.
Günün erken saatlerinde gelen verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin 52 TL seviyelerine dayanırken, motorin ise 54 TL'nin üzerine çıktı.
Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde pompa fiyatları dikkat çekerken, vatandaşlar "Benzin kaç TL oldu?", "Mazot fiyatı ne kadar?", gibi sorulara yanıt arıyor.
İşte 18 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla üç büyük ilde güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,25 TL
Motorin (Mazot): 53,59 TL
LPG: 26,06 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,11 TL
Motorin: 53,48 TL
LPG: 25,46 TL
Ankara
Benzin: 51,93 TL
Motorin: 54,46 TL
LPG: 25,96 TL
İzmir
Benzin: 52,26 TL
Motorin: 54,80 TL
LPG: 25,91 TL