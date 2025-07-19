Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (19 Temmuz 2025)
19 Temmuz 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Dolar kurundaki artış ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorine yeni zamları beraberinde getirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin fiyatı 52 TL’ye yaklaşırken, motorin 54 TL’yi aştı. LPG fiyatları da 25 TL’nin üzerinde seyrediyor.
Döviz kurundaki artış ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor.
Özellikle büyükşehirlerde vatandaşların yakından takip ettiği pompa fiyatları, yeni haftaya yüksek seviyelerle giriş yaptı.
Günün ilk saatlerinde gelen verilere göre benzin fiyatları 52 TL seviyelerine dayanırken, motorin fiyatı 54 TL'nin üzerine çıktı. LPG fiyatlarında da 25 TL'nin üzerindeki seyrin sürdüğü görülüyor.
İşte 19 Temmuz 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,25 TL
Motorin (Mazot): 53,59 TL
LPG: 26,06 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,11 TL
Motorin (Mazot): 53,48 TL
LPG: 25,46 TL
Ankara
Benzin: 51,93 TL
Motorin (Mazot): 54,46 TL
LPG: 25,96 TL
İzmir
Benzin: 52,26 TL
Motorin (Mazot): 54,80 TL
LPG: 25,91 TL