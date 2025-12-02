Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (2 Aralık 2025 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

2 Aralık Salı günü ise benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.33 TL

Motorin: 55.03 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 54.18 TL

Motorin: 54.88 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 55.19 TL

Motorin: 56.06 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 55.51 TL

Motorin: 56.38 TL

LPG: 27.53 TL