Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (20 Nisan 2025)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına en son 17 Nisan Perşembe gecesi 97 kuruşluk zam gelmişti. Peki 20 Nisan 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Benzin fiyatlarına en son 17 Nisan 2025 gecesi 97 kuruşluk zam yapılmıştı. 20 Nisan tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
20 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,15 TL
Motorin: 44,37 TL
LPG: 27,39 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,00 TL
Motorin: 44,25 TL
LPG: 26,79 TL
Ankara
Benzin: 45,75 TL
Motorin: 45,16 TL
LPG: 27,29 TL
İzmir
Benzin: 46,11 TL
Motorin: 45,51 TL
LPG: 27,24 TL