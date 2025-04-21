Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (21 Nisan 2025)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Benzin fiyatlarına en son geçtiğimiz hafta 97 kuruşluk zam yapılmıştı. 21 Nisan tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

21 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 44,37 TL

LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 45,00 TL

Motorin: 44,25 TL

LPG: 26,79 TL

Ankara:

Benzin: 45,75 TL

Motorin: 45,16 TL

LPG: 27,29 TL

İzmir:

Benzin: 46,11 TL

Motorin: 45,51 TL

LPG: 27,24 TL