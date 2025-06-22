Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (22 Haziran 2025)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. İsrail-İran savaşının ardından petrol fiyatları yüzde yaklaşık yüzde 11 arttı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle petrol ve motorin fiyatlarına art arda zamlar gelmeye devam ediyor. Son olarak benzinin litre fiyatına 1,51 TL, motorinin litre fiyatına 3,30 TL zam geldi. 22 Haziran 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak dün benzinin litre fiyatına 1,51 TL, motorinin litre fiyatına 3,30 TL zam geldi.
Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre ise motorin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,61 TL indirim gelecek.
22 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 51.50 TL
Motorin: 54.72 TL
LPG: 25.09 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 51.35TL
Motorin: 54.60 TL
LPG: 24.49 TL
Ankara:
Benzin: 52.16 TL
Motorin: 55.56 TL
LPG: 24.99 TL
İzmir:
Benzin: 52.49 TL
Motorin: 55.91TL
LPG: 24.94 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.