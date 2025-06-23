Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak benzinin litre fiyatına 1,51 TL, motorinin litre fiyatına 3,30 TL zam gelmişti.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre ise motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,61 TL indirim gelecek.

23 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 51.50 TL

Motorin: 54.72 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 51.35TL

Motorin: 54.60 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:

Benzin: 52.16 TL

Motorin: 55.56 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:

Benzin: 52.49 TL

Motorin: 55.91TL

LPG: 24.94 TL