Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

21 Haziran Cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına ise 3.30 TL zam geldi. Böylece motorin fiyatı birçok kentte 55 TL sınırına dayandı.

24 Haziran Salı gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 66 kuruşluk indirim geldi.

24 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 51.50 TL

Motorin: 53.09 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 51.35TL

Motorin: 52.97 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:

Benzin: 52.16 TL

Motorin: 53.92 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:

Benzin: 52.49 TL

Motorin: 54.27 TL

LPG: 24.94 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.