İsrail-İran ateşkesi sonrası uluslararası piyasalarda gevşeme yaşanırken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında önemli bir düşüş bekleniyor. Motorine yapılacak 4 TL’lik indirim, tarihteki en yüksek tek seferlik indirim olacak.

Benzine ise 2,51 TL indirim gelecek.

25 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51.50 TL

Motorin: 53.09 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51.35TL

Motorin: 52.97 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara

Benzin: 52.16 TL

Motorin: 53.92 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir

Benzin: 52.49 TL

Motorin: 54.27 TL

LPG: 24.94 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.