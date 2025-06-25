Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (25 Haziran 2025)
Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi ayarlamaları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, İsrail-İran ateşkesi sonrası uluslararası piyasalarda yaşanan gevşeme akaryakıta indirim olarak yansıyor. Benzine 2,67 TL, motorine ise 4,04 TL indirim bekleniyor. Motorindeki indirim, Türkiye tarihinde tek seferde yapılan en yüksek litre indirimi olacak. 25 Haziran 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
İsrail-İran ateşkesi sonrası uluslararası piyasalarda gevşeme yaşanırken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında önemli bir düşüş bekleniyor. Motorine yapılacak 4 TL’lik indirim, tarihteki en yüksek tek seferlik indirim olacak.
Benzine ise 2,51 TL indirim gelecek.
25 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51.50 TL
Motorin: 53.09 TL
LPG: 25.09 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51.35TL
Motorin: 52.97 TL
LPG: 24.49 TL
Ankara
Benzin: 52.16 TL
Motorin: 53.92 TL
LPG: 24.99 TL
İzmir
Benzin: 52.49 TL
Motorin: 54.27 TL
LPG: 24.94 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.