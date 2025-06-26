Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (26 Haziran 2025)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesin ardından benzine 2 lira 63 kuruş, motorine ise 4 lira 03 kuruş indirim yansıtıldı. Motorindeki indirim ülke tarihinde tek seferde yapılan litre bazında en büyük indirim oldu. 26 Haziran 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
İsrail-İran arasında ateşkesin sağlanması ile birlikte akaryakıt fiyatlarına indirim gerçekleşti.
Benzinde 2.67, motorinde ise 4.03 TL indirim yapıldı. Motorindeki indirim ülke tarihinde tek seferde yapılan litre bazında en büyük indirim oldu.
26 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 48.88 TL
Motorin: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 48.73 TL
Motorin: 48.94 TL
LPG: 24.49 TL
Ankara:
Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL
İzmir:
Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.