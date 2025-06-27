İsrail-İran arasında ateşkesin sağlanması ile birlikte akaryakıt fiyatlarına indirim gerçekleşmişti.

Benzinde 2.67, motorinde ise 4.03 TL indirim yapılmıştı. Motorindeki indirim ülke tarihinde tek seferde yapılan litre bazında en büyük indirim olmuştu.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre litresi 50 lira seviyelerinde olan motorine 28 Haziran’da geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte fiyatlar yeniden 50 TL'nin üzerine çıkacak.

27 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 48.88 TL

Motorin: 49.06 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 48.73 TL

Motorin: 48.94 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:

Benzin: 49.55 TL

Motorin: 49.89 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:

Benzin: 49.88 TL

Motorin: 50.24 TL

LPG: 24.94 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.