Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? benzine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (31 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Geçen hafta sonu motorine gelen 3 TL'lik zamdan sonra akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.

Benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı tarife gece yarısından itibaren geçerli olmaya başladı. Zammın ardından İstanbul'da benzin fiyatları 53 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 54 lirayı aşmış oldu.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53.49 TL

Motorin: 55.47 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.32 TL

Motorin: 55.33 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 54.35 TL

Motorin: 56.50 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 54.69 TL

Motorin: 56.82 TL

LPG: 27.53 TL