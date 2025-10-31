Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? benzine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (31 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (31 Ekim 2025)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Akaryakıtta tabela dün gece bir kez daha değişti. Benzine 1 lira 14 kuruş zam geldi. 31 Ekim 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Geçen hafta sonu motorine gelen 3 TL'lik zamdan sonra akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.
Benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı tarife gece yarısından itibaren geçerli olmaya başladı. Zammın ardından İstanbul'da benzin fiyatları 53 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 54 lirayı aşmış oldu.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.49 TL
Motorin: 55.47 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.32 TL
Motorin: 55.33 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 54.35 TL
Motorin: 56.50 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 54.69 TL
Motorin: 56.82 TL
LPG: 27.53 TL