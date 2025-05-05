Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

5 Mayıs tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

5 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 45,20 TL

Motorin: 45.41 TL

LPG: 27.39TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 45,05 TL

Motorin: 45.29 TL

LPG: 26,79 TL

Ankara:

Benzin: 45,81 TL

Motorin: 46.22 TL

LPG: 27,29 TL

İzmir:

Benzin: 46,17 TL

Motorin: 46.56 TL

LPG: 27,24 TL