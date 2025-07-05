Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki son durumu merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden "Benzin kaç TL", "Motorinin litresi ne kadar", "LPG fiyatları ne kadar oldu"* sorgulamalar yapıyor.

Ancak 5 Temmuz 2025 itibarıyla, bu artışların dışında yeni bir zam ya da indirim bulunmuyor.

En son benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zamları yansımıştı

Akaryakıt ürünlerinde temmuz ayıyla birlikte yeni bir fiyat artışı daha gerçekleşmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine bağlı olarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildiğini açıkladı.

Yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte akaryakıt pompa fiyatlarında yaşanan değişim şöyle oldu:

Benzin: +2,26 TL

Motorin: +2,12 TL

LPG: +0,97 TL

5 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,19 TL/LT

Motorin: 52,36 TL/LT

LPG: 26,06 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,05 TL/LT

Motorin: 52,25 TL/LT

LPG: 25,46 TL/LT

Ankara

Benzin: 51,87 TL/LT

Motorin: 53,22 TL/LT

LPG: 25,96 TL/LT

İzmir

Benzin: 52,19 TL/LT

Motorin: 53,55 TL/LT

LPG: 25,91 TL/LT



Akaryakıt fiyatlarındaki bu son artış, özellikle ulaşım ve nakliye maliyetleri başta olmak üzere birçok sektörde fiyat baskısını artırıyor. Uzmanlara göre döviz kurundaki hareketlilik ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, önümüzdeki günlerde de pompa fiyatlarını etkileyebilir.