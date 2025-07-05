Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (5 Temmuz 2025)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Temmuz ayı başında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına bağlı olarak ÖTV tutarlarında yapılan artışla birlikte akaryakıt ürünlerine zam geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurduğu yeni düzenlemeyle benzin 2,26 TL, motorin 2,12 TL, LPG ise 97 kuruş zamlandı. Peki 5 Temmuz 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç lira? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Akaryakıt fiyatlarındaki son durumu merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden "Benzin kaç TL", "Motorinin litresi ne kadar", "LPG fiyatları ne kadar oldu"* sorgulamalar yapıyor.
Ancak 5 Temmuz 2025 itibarıyla, bu artışların dışında yeni bir zam ya da indirim bulunmuyor.
En son benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zamları yansımıştı
Akaryakıt ürünlerinde temmuz ayıyla birlikte yeni bir fiyat artışı daha gerçekleşmişti.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine bağlı olarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildiğini açıkladı.
Yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte akaryakıt pompa fiyatlarında yaşanan değişim şöyle oldu:
Benzin: +2,26 TL
Motorin: +2,12 TL
LPG: +0,97 TL
5 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,19 TL/LT
Motorin: 52,36 TL/LT
LPG: 26,06 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,05 TL/LT
Motorin: 52,25 TL/LT
LPG: 25,46 TL/LT
Ankara
Benzin: 51,87 TL/LT
Motorin: 53,22 TL/LT
LPG: 25,96 TL/LT
İzmir
Benzin: 52,19 TL/LT
Motorin: 53,55 TL/LT
LPG: 25,91 TL/LT
Akaryakıt fiyatlarındaki bu son artış, özellikle ulaşım ve nakliye maliyetleri başta olmak üzere birçok sektörde fiyat baskısını artırıyor. Uzmanlara göre döviz kurundaki hareketlilik ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, önümüzdeki günlerde de pompa fiyatlarını etkileyebilir.