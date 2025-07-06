Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile birlikte vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Temmuz ayı başında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına bağlı olarak yapılan ÖTV artışı sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yeni zamlar geldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından duyurulan yeni ÖTV düzenlemesine göre; benzin litre fiyatına 2,26 TL, motorine 2,12 TL, LPG’ye ise 97 kuruş zam yapıldı. Bu artışlarla birlikte akaryakıt fiyatları temmuz ayının ilk haftasında önemli bir yükseliş gösterdi.

Yeni günde akaryakıt fiyatlarında bir zam ya da indirim bulunmazken 6 Temmuz 2025 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,19 TL/LT

Motorin: 52,36 TL/LT

LPG: 26,06 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,05 TL/LT

Motorin: 52,25 TL/LT

LPG: 25,46 TL/LT

Ankara

Benzin: 51,87 TL/LT

Motorin: 53,22 TL/LT

LPG: 25,96 TL/LT

İzmir

Benzin: 52,19 TL/LT

Motorin: 53,55 TL/LT

LPG: 25,91 TL/LT