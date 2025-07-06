Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (6 Temmuz 2025)
Temmuz ayının başında Yİ-ÜFE oranına bağlı olarak yapılan ÖTV artışı sonrası akaryakıt ürünlerine zam geldi. Gelişmenin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin litre fiyatı 51-52 TL bandına, motorin fiyatı ise 53 TL seviyelerine yükseldi. 6 Temmuz 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL? İşte 6 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyat listesi...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile birlikte vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Temmuz ayı başında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına bağlı olarak yapılan ÖTV artışı sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yeni zamlar geldi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından duyurulan yeni ÖTV düzenlemesine göre; benzin litre fiyatına 2,26 TL, motorine 2,12 TL, LPG’ye ise 97 kuruş zam yapıldı. Bu artışlarla birlikte akaryakıt fiyatları temmuz ayının ilk haftasında önemli bir yükseliş gösterdi.
Yeni günde akaryakıt fiyatlarında bir zam ya da indirim bulunmazken 6 Temmuz 2025 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,19 TL/LT
Motorin: 52,36 TL/LT
LPG: 26,06 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,05 TL/LT
Motorin: 52,25 TL/LT
LPG: 25,46 TL/LT
Ankara
Benzin: 51,87 TL/LT
Motorin: 53,22 TL/LT
LPG: 25,96 TL/LT
İzmir
Benzin: 52,19 TL/LT
Motorin: 53,55 TL/LT
LPG: 25,91 TL/LT