Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (7 Temmuz 2025)
Temmuz ayı başında yapılan ÖTV zammının ardından akaryakıt fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Benzin litre fiyatı birçok kentte 52 TL bandını aşarken, motorin fiyatları 53 TL’nin üzerine çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan düzenlemeye göre, benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL ve LPG’ye 97 kuruş zam geldi. 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları haberimizde.
7 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. Temmuz ayının başında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına bağlı olarak yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansıdı.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklanan yeni vergi düzenlemesi kapsamında;
* Benzine 2,26 TL,
* Motorine 2,12 TL,
* LPG’ye ise 97 kuruş zam yapıldı.
Yapılan bu zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları Türkiye genelinde önemli ölçüde arttı. Özellikle büyük şehirlerde motorin fiyatları 53 TL’nin üzerine çıkarken, benzin fiyatları da 51-52 TL bandına yerleşti.
Yeni haftanın ilk günü olan 7 Temmuz 2025 tarihinde ise herhangi bir ek zam ya da indirim bulunmamakla birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt litre fiyatları şöyle:
7 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,19 TL/LT
Motorin: 52,36 TL/LT
LPG: 26,06 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,05 TL/LT
Motorin: 52,25 TL/LT
LPG: 25,46 TL/LT
Ankara
Benzin: 51,87 TL/LT
Motorin: 53,22 TL/LT
LPG: 25,96 TL/LT
İzmir
Benzin: 52,19 TL/LT
Motorin: 53,55 TL/LT
LPG: 25,91 TL/LT