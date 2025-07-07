7 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. Temmuz ayının başında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına bağlı olarak yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklanan yeni vergi düzenlemesi kapsamında;

* Benzine 2,26 TL,

* Motorine 2,12 TL,

* LPG’ye ise 97 kuruş zam yapıldı.

Yapılan bu zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları Türkiye genelinde önemli ölçüde arttı. Özellikle büyük şehirlerde motorin fiyatları 53 TL’nin üzerine çıkarken, benzin fiyatları da 51-52 TL bandına yerleşti.

Yeni haftanın ilk günü olan 7 Temmuz 2025 tarihinde ise herhangi bir ek zam ya da indirim bulunmamakla birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt litre fiyatları şöyle:

7 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,19 TL/LT

Motorin: 52,36 TL/LT

LPG: 26,06 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,05 TL/LT

Motorin: 52,25 TL/LT

LPG: 25,46 TL/LT

Ankara

Benzin: 51,87 TL/LT

Motorin: 53,22 TL/LT

LPG: 25,96 TL/LT

İzmir

Benzin: 52,19 TL/LT

Motorin: 53,55 TL/LT

LPG: 25,91 TL/LT

