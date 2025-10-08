Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (8 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurunun etkisiyle, hem benzin hem de motorin grubunda litre fiyatlarına düşüş geldi. Benzine 1.30 lira, motorine ise 1.38 lira indirim yapıldı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52.10 TL

Motorin: 53.19 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 51.94 TL

Motorin: 53.05 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 52.95 TL

Motorin: 54.20 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 53.28 TL

Motorin: 54.53 TL

LPG: 27.53 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.