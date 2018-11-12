Akaryakıtta çift fiyat talebi

12 Kasım 2018

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), nakit ödeme yapan tüketicilerin bir avantaja sahip olabilmeleri için akaryakıt sektöründe nakit ve kredi kartı olmak üzere iki ayrı fiyat belirlenmesi talebini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) sundu.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş şunları söyledi:

“Bilindiği gibi ülkemizde yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kredi kartı ile yapılan akaryakıt alımlarında tüketiciler herhangi bir komisyon ödememektedir.

Yüksek tutarlarda işletme sermayesi gerektiren bir alanda faaliyet gösterdiklerinden dolayı akaryakıt bayileri devamlı finansman ihtiyacı içinde bulunmaktadırlar. Bu nedenle de bayiler kredi kartı ile yapılan satışlarda 40-45 günü bulan vadeleri bekleyememekte ve bankalara yüzde 3’lere varan kredi kartı komisyonu ödeyerek finansman ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadırlar.

Kredi kartı komisyonları nedeniyle bayilerimizin taşıdığı finansman yükünü bir nebze de olsa hafifletmek için PÜİS olarak Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kamu bankaları ile bir dizi görüşme gerçekleştirdik. İlk protokolü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile imzaladık. 15 Ekim 2018 tarihinde başlayan Ziraat Bankası’nın uygulaması bayilerimizi az da olsa rahatlattı. Diğer kamu bankaları ve özel bankalar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ziraat Bankasına sektörümüze verdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ziraat Bankası’nın bizlere verdiği desteğin, diğer bankalar için de örnek teşkil etmesini diliyorum.

Esasen, kredi kartı ile yapılan satışlar bayilere zarar verirken, tüketicilere borç erteleme dışında bir şey kazandırmamaktadır. Bayiler brüt yüzde 5 kar paylarının yarısından fazlasını kredi kartı komisyonu olarak bankalara vermektedirler. Dolayısıyla kredi kartı ile yapılan satışlarda karlı çıkanlar sadece bankalar olmaktadır.

Sektöre zararı olan, tüketiciye ise faydası bulunmayan, sadece bankalara para kazandıran bu sistemin değişmesi gerektiğine inanıyoruz.

Gelişmiş ülkelerde, örneğin Amerika’da nakit alımlarda pompa satış fiyatları daha düşükken, kredi kartı ile yapılan alımlarda ise daha yüksektir. Bunun doğru bir uygulama olduğunu düşünüyoruz.

Sektörümüzde dağıtıcı bayi ilişkisinde hali hazırda bu sistem uygulanıyor. Dağıtıcılar, aldığı yakıtın bedelini peşin ödeyen bayilere, vadeli olarak ödeyen bayilerden daha indirimli fiyat uyguluyor. Aynı şekilde nakit ödeme yapan tüketicilere de, kredi kartı ile ödeme yapanlara göre bir indirim uygulanabilir.

Akaryakıt sektörünün en önemli halkası olan ve yılın 365 günü, günün 24 saati tüketiciye en üst düzeyde hizmet veren akaryakıt bayilerinin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri ve tüketicilerin de nakit ödeme yaptıklarında bir avantaja sahip olabilmeleri için nakit ve kredi kartı olmak üzere iki ayrı fiyat belirlenmesi önerimizi EPDK’ya sunduk. Finansal promosyonların da kaldırılması halinde, akaryakıtı nakit olarak alacak tüketicinin önemli bir avantaja sahip olacağına inandığımız bu sistemin yapılandırılmasını EPDK’dan talep ettik. Bu sistem yapılandırıldığı takdirde, hem sektörün, hem de tüketicilerin kazanacağına inanıyorum.”