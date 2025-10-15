Akaryakıtta yön aşağı: Benzine 1 lira indirim geliyor

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarında yönü yeniden aşağı çevirdi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 19 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 TL indirim yapılması bekleniyor.

NTV'nin haberine göre indirimin ardından benzin fiyatının İstanbul’da 51,18 TL’ye, Ankara’da 52,03 TL’ye, İzmir’de ise 52,35 TL’ye gerilemesi öngörülüyor.

Motorin ve otogazda ise bu hafta için yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.