Akkuyu'da son viraj: Elektrik dağıtımı için geri sayım başladı

Akkuyu Nükleer AŞ’nin paylaştığı basın duyurusuna göre, Rusya’nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından yapımı sürdürülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS), elektrik üretiminin ulusal şebekeye aktarılması için tasarlanan 400 kV Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisi’nin bir bölümüne dış şebekeden ilk kez nominal gerilim verildi.

Elektrik aktarımı için hazır

Bu aşama, birinci güç ünitesinin üreteceği elektriğin Türkiye’nin elektrik iletim sistemine aktarılmasına hazır olduğunu

Gerilim verme işleminden önce, 400 kV Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisi’ndeki izole metal gövdeli bara sistemleri, devre kesiciler, ayırıcılar ve transformatörler gibi ana ekipmanların montajı ve test süreçlerini kapsayan detaylı çalışmalar tamamlandı.

Söz konusu teknik süreç, Rosatom’un elektrik alanındaki iştiraklerinden Atomtekhenergo AŞ uzmanları tarafından yürütülürken, Akkuyu’nun elektrik ekibi de ekipman kontrolleri ve kabul aşamalarında görev aldı.

Tüm üniteler çalışır durumda

Nominal gerilim uygulanmasının ardından teknik ekip, sistemin 72 saat boyunca çalışma performansını izledi. Bu kontroller sonucunda, santralin birinci ünitesinin elektriği alıp dağıtması için kurulan 400 kV Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisi’nin tüm ünitelerinin çalışır durumda olduğu, montajın uygun şekilde yapıldığı ve proje standartlarıyla uyumlu olduğu doğrulandı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, sürecin önemine dikkat çekerek Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisi’ne gerilim verilmesinin santralin elektrik altyapısının oluşturulmasında kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Butckikh açıklamasında, "Bu çalışma, proje gerekliliklerine uygun ve sistematik bir şekilde ilerliyor. Ekipman tedarikçisini değiştirmek zorunda kalmamıza rağmen, Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisinin enerji vermeye hazır olması kısa sürede sağlandı. Tüm tesislerdeki iş kalitesini ve dolayısıyla gelecekteki NGS'nin işletme güvenilirliğini sağlayarak ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.