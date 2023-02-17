Alman enerji devi Uniper, 19,1 milyar euro zarar açıkladı

Alman enerji firması Uniper, 2022’ye ilişkin finansal sonuçlarını da duyurdu.

Açıklamaya göre şirket geçen yıl 19,1 milyar euro zarar etti. Söz konusu yüksek zarar Eylül 2022'den bu yana Rusya'dan doğal gaz almadığı için şirketin spot piyasada çok daha yüksek fiyatlarla gaz almasıyla oluştu.

Son aylarda Avrupa'da doğal gaz fiyatı, ılıman hava koşulları dolayısıyla birçok ülkede gaz depolarının yeniden doldurulmasıyla düşerken bu durum Uniper'e yaradı.

Avrupa’da enerji krizinden önce 2021’de 1,2 milyar euro kar açıklayan şirketin geçen yıl 40 milyar euro zarar açıklaması bekleniyordu.

Şirketin 2022 malı yılı için faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kazancı ise (FAVÖK) eksi 10,9 milyar euro olarak açıklandı.

Uniper, Rusya'dan doğal gaz kesintilerinin oluşturduğu sıkıntıları en geç 2024'e kadar aşacağını da duyurdu.

Savaşın en çok etkilediği şirketlerden

Almanya'daki belediye ve büyük sanayi şirketlerine gaz tedarik eden Uniper, Rusya-Ukrayna savaşından en çok etkilenen şirketler arasındaydı.

Kamulaştırılmıştı

Alman hükümeti, küresel enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak ve şirketin iflasını önlemek için Finlandiya kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu Uniper'in yüzde 99,1’ini yaklaşık 35 milyar euroya alarak kamulaştırmıştı.