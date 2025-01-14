ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Ocak 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.046 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.669 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 14 Ocak altın fiyatları...
Altın fiyatları, 14 Ocak 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 666 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 53 bin lira oldu.
Gram altın güne 3.046 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 980 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.046,1470 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.980,3600 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.959,65 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.972,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.858,4000 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.833,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.669,83 dolar