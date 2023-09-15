Bakan Bayraktar: 3. nükleer santral için Çin ile anlaşmak istiyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üçüncü nükleer santral için Çin ile birkaç ay içinde anlaşmaya varmak istediklerini açıkladı.
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, gazetecilere dün yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Bayraktar’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;
* Üçüncü nükleer santral için Çin ile birkaç ay içinde anlaşmaya varmak istiyoruz
* Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinde yürütülen incelemeler tamamlandı
* Boru hattı yakında teknik olarak hazır hale gelecek
* Sakarya gaz sahası şu anda günde iki milyon m3 doğalgaz üretiyor, yılsonuna kadar hedeflenen günde 10 milyon m3 seviyesine ulaşacağımızı düşünüyoruz.