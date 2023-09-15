Bakan Bayraktar: 3. nükleer santral için Çin ile anlaşmak istiyoruz

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, gazetecilere dün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bayraktar’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

* Üçüncü nükleer santral için Çin ile birkaç ay içinde anlaşmaya varmak istiyoruz

* Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinde yürütülen incelemeler tamamlandı

* Boru hattı yakında teknik olarak hazır hale gelecek

* Sakarya gaz sahası şu anda günde iki milyon m3 doğalgaz üretiyor, yılsonuna kadar hedeflenen günde 10 milyon m3 seviyesine ulaşacağımızı düşünüyoruz.