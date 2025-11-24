Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile 6 milyar dolarlık finansman için çalışmalar başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası ile Türkiye’nin enerji dönüşüm yatırımlarına yönelik yeni bir finansman sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bakan Bayraktar, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile yapılan görüşmede, ilk etapta 6 milyar doları bulan finansman paketi üzerinde çalışılması konusunda mutabakat sağlandığını bildirdi.
Enerji Bakanı Bayraktar, Dünya Bankası ile ilk etapta 6 milyar dolarlık finansman için çalışmaların başladığını, kaynağın rüzgâr ve güneş yatırımlarını destekleyecek iletim altyapısında kullanılacağını açıkladı.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kaynağın özellikle Türkiye’nin yüksek voltajlı elektrik iletim altyapısının güçlendirilmesinde kullanılacağını belirterek şunları kaydetti:
“Bu finansman, rüzgâr ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz 120 bin MW hedefini desteklemek üzere planlanan iletim yatırımlarında kullanılacak.”
Görüşmede ayrıca, yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve doğal gaz sektörlerinde iş birliği fırsatlarının da ele alındığını ifade eden Bayraktar, enerji dönüşümünde uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.
Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Sayın Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) November 24, 2025
⁰Söz konusu finansman, rüzgâr ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz… pic.twitter.com/JxJ9Zc4tA2