Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile 6 milyar dolarlık finansman için çalışmalar başlıyor

Enerji Bakanı Bayraktar, Dünya Bankası ile ilk etapta 6 milyar dolarlık finansman için çalışmaların başladığını, kaynağın rüzgâr ve güneş yatırımlarını destekleyecek iletim altyapısında kullanılacağını açıkladı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kaynağın özellikle Türkiye’nin yüksek voltajlı elektrik iletim altyapısının güçlendirilmesinde kullanılacağını belirterek şunları kaydetti:

“Bu finansman, rüzgâr ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz 120 bin MW hedefini desteklemek üzere planlanan iletim yatırımlarında kullanılacak.”

Görüşmede ayrıca, yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve doğal gaz sektörlerinde iş birliği fırsatlarının da ele alındığını ifade eden Bayraktar, enerji dönüşümünde uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.