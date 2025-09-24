Bakan Bayraktar duyurdu: BOTAŞ ile Mercuria arasında 70 milyar metreküplük dev LNG anlaşması!

Türkiye, enerji arz güvenliğini güçlendirecek uzun vadeli bir adım attı. BOTAŞ ile dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria, 20 yıla yayılan LNG tedarik anlaşması imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray görüşmesinde gündeme gelecek konulardan biri olacağını belirtti.

70 milyar metreküplük LNG alımı

Bayraktar, anlaşmaya ilişkin şunları söyledi:

“2026 itibarıyla başlayacak teslimatlar kapsamında yıllık yaklaşık 4 milyar metreküp, toplamda ise yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNG’yi hem ABD’deki yükleme terminallerinden hem de Türkiye, Avrupa ve Kuzey Afrika’daki gazlaştırma tesislerinden teslim alacağız.”

Türkiye’nin enerji vizyonuna katkı

Bakan Bayraktar, anlaşmanın BOTAŞ’ın küresel LNG ticaretindeki etkinliğini artıracağını vurgulayarak, “Bu anlaşma ülkemizin uzun vadeli arz güvenliği, fiyat istikrarı ve kaynak çeşitliliği vizyonunu da destekleyecektir. Anlaşmanın ülkemize ve tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu stratejik anlaşma, Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından kritik bir dönemde atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.