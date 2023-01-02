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Bakan Dönmez: 100 bin varile yaklaştık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını açıkladı.

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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, artan günlük petrol üretimi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dönmez, “Tebrikler arkadaşlar, Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" ifadesini kullandı.

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