Bakan Işıkhan: Türkiye artık sadece tüketen değil, yön veren bir ülke

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da özel bir otelde düzenlenen enerji temalı programa katıldı.

Konuşmasında Türkiye’nin enerji alanında son yıllarda gerçekleştirdiği reformlara değinen Işıkhan, yerli üretim ve teknoloji yatırımlarının ülkenin dışa bağımlılığını azalttığını söyledi.

“Yerli ve millî enerji hamleleriyle Türkiye, artık yalnızca tüketen değil, üreten ve yön veren bir ülke konumuna yükselmiştir” diyen Işıkhan, enerji sektörünün Türkiye Yüzyılı vizyonunun merkezinde yer aldığını ifade etti.

“Enerji, kalkınmanın ve refahın dayanağıdır”

Enerji sektörünün ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın temel dayanaklarından biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, “Bu zincirin merkezinde yer alan petrol ürünleri sektörü, enerji arz güvenliğinin korunmasında stratejik bir rol üstlenmektedir. Rafineri yatırımlarından akaryakıt dağıtımına, lojistikten dijital denetime kadar güçlenen bu yapı, Türkiye Yüzyılı’nın enerji omurgasını oluşturuyor” dedi.

Akaryakıt piyasasında 150 binden fazla kişi çalışıyor

Türkiye’de akaryakıt piyasasının çerçevesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile belirlendiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, sektörde 150 binden fazla çalışanın görev yaptığını söyledi.

Işıkhan ayrıca, 12. Kalkınma Planı’nın üretim ve verimlilik odaklı hedeflerine dikkat çekerek,

“Gerçek kalkınma, insanı merkeze alan bir üretim anlayışıyla mümkündür. Üretimi artırırken işçi sağlığını ve güvenliğini korumak sürdürülebilir büyümenin en temel şartıdır” dedi.

“İş sağlığı ve güvenliği kültürü güçlendirilmeli”

Petrol sektörünün yüksek risk barındıran bir alan olduğunu belirten Bakan Işıkhan,

iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesinin önemine değindi:

“Vardiya planlamalarının insan sağlığına uygun biçimde yapılması ve sürekli eğitim süreçlerinin desteklenmesi büyük önem taşıyor.”

5 rafineriyle yıllık 43 milyon ton işleme kapasitesi

Türkiye’nin enerji altyapısının her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Işıkhan, “Ülkemiz 5 rafineriyle yıllık 43 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine ulaşmıştır. 36 milyon ton akaryakıt, 32 milyondan fazla araç ve 230 milyondan fazla yolcu taşıyan hava ve deniz araçlarının enerji ihtiyacını karşılamak için sektör paydaşlarımız yılın 365 günü kesintisiz hizmet vermektedir” diye konuştu.

“Filistin halkının yanındayız”

Konuşmasının sonunda Filistin’e de değinen Bakan Işıkhan, Türkiye’nin mazlum halkların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

“Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Işıkhan, Türkiye’nin uluslararası dayanışma ve adalet ilkesinden asla vazgeçmeyeceğini belirtti.