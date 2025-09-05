Benzin, motorin ve LPG’de son durum: Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları (5 Eylül 2025)

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasında yön belirlemeye devam ediyor. Dün duyurulan motorin zammı pompaya yansırken, 5 Eylül 2025 Cuma sabahı itibarıyla fiyatlarda yeni bir değişiklik olmadı.

Motorine dün zam gelmişti

4 Eylül 2025 Perşembe günü motorine 2,10 TL’lik zam yapılmıştı. Bu artışla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin fiyatları 54-55 TL bandına yükseldi. Benzin ve LPG’de ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

5 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.