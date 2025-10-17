Benzin ucuzlayacak! 17 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları | Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?
Benzin ve motorin fiyatları yeniden gündemde. 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 TL indirim bekleniyor. Peki bugün akaryakıtta zam var mı? Benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç lira? İşte 11 Ekim Cumartesi itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında son durum...
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında yön belirlemeye devam ediyor.
Benzine indirim geliyor
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL indirim yapılması bekleniyor.
İndirimin ardından benzin fiyatlarının İstanbul’da 51,18 TL’ye, Ankara’da 52,03 TL’ye, İzmir’de ise 52,35 TL’ye gerilemesi öngörülüyor.
17 Ekim Cuma İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Bugün itibarıyla akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 52.18 TL
Motorin: 53.27 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 52.00 TL
Motorin: 53.13 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 53.03 TL
Motorin: 54.29 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 53.35 TL
Motorin: 54.61 TL
LPG: 27.53 TL