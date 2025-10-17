Benzin ucuzlayacak! 17 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları | Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında yön belirlemeye devam ediyor.

Benzine indirim geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin ardından benzin fiyatlarının İstanbul’da 51,18 TL’ye, Ankara’da 52,03 TL’ye, İzmir’de ise 52,35 TL’ye gerilemesi öngörülüyor.

17 Ekim Cuma İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Bugün itibarıyla akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52.18 TL

Motorin: 53.27 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52.00 TL

Motorin: 53.13 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 53.03 TL

Motorin: 54.29 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 53.35 TL

Motorin: 54.61 TL

LPG: 27.53 TL